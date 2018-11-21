Названо несподіваний спосіб продовження життя

Низькобілкова дієта з високим вмістом вуглеводів сприяє високій тривалості життя, зазначили вчені.

Вчені Сіднейського університету з'ясували, який раціон харчування сприяє продовженню життя.

Вчені провели експеримент, який довів, що низькобілкова дієта з високим вмістом вуглеводів сприяє високій тривалості життя у мишей, передає EurekAlert.

Варто зазначити, що раніше вважалося, що обмеження калорійності зменшує ризик передчасної смерті і захищає від вікових захворювань.

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Як наголосили дослідники, дієта довгожителів острова Окінава і країн Середземномор'я складається з невеликої кількості білкових продуктів, включаючи рибу, сою та інші рослини. При цьому основним джерелом вуглеводів є солодка картопля батат. Схожа дієта була обрана вченими для лабораторних мишей, які були використані в експерименті.

У ході дослідження гризуни їли продукти, що містять крохмаль і білок казеїн. Виявилося, що високовуглеводна дієта зменшує ризик старечих хвороб.

На думку вчених, подібний ефект може бути більш стійким у людей, ніж той, який чинить низькокалорійна дієта.

Раніше вчені з'ясували, що середземноморська дієта сприяє зниженню маси тіла і допомагає людям, котрі худнуть, не набрати вагу знову.