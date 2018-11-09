Як схуднути і не набрати вагу знову: названо ідеальну дієту
Середземноморська дієта сприяє зниженню маси тіла і допомагає людям, котрі худнуть, не набрати вагу знову.
Такого висновку дійшли вчені з іспанського університету Ровіра і Віргілі, повідомляє MedicalXpress.
Зазначимо, що середземноморська дієта передбачає вживання великої кількості свіжих овочів та фруктів, бобових, насіння, хліба з борошна грубого помелу. Також рекомендується скорочувати споживання червоного м'яса.
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"Середземноморська дієта – це саме та "ідеальна дієта", після якої людина із зайвою вагою худне й не набирає вагу знову", - йдеться в статті.
У дослідженні взяли участь понад 600 пацієнтів віком від 55 до 75 років, які страждають від зайвої ваги, а також метаболічного синдрому.
У рамках проекту більше третини учасників (33,7%) перейшли на середземноморську дієту і стали регулярно робити зарядку – у підсумку за рік це допомогло їм втратили понад 5% ваги.
Але головне - після середземноморської дієти учасники експерименту не тільки змогли схуднути, їм вдалося також зберегти нову вагу з плином часу.
Раніше дієтологи дійшли висновку, що вживання цитрусових пов'язане з найбільш відчутними перевагами для здоров'я.