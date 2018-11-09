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Як схуднути і не набрати вагу знову: названо ідеальну дієту

08:34, 09 листопада 2018
Зарубіжні новини
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Ілюстрація REUTERS

Такого висновку дійшли вчені з іспанського університету Ровіра і Віргілі, повідомляє MedicalXpress.

Зазначимо, що середземноморська дієта передбачає вживання великої кількості свіжих овочів та фруктів, бобових, насіння, хліба з борошна грубого помелу. Також рекомендується скорочувати споживання червоного м'яса.

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"Середземноморська дієта – це саме та "ідеальна дієта", після якої людина із зайвою вагою худне й не набирає вагу знову", - йдеться в статті.

У дослідженні взяли участь понад 600 пацієнтів віком від 55 до 75 років, які страждають від зайвої ваги, а також метаболічного синдрому.

У рамках проекту більше третини учасників (33,7%) перейшли на середземноморську дієту і стали регулярно робити зарядку – у підсумку за рік це допомогло їм втратили понад 5% ваги.

Але головне - після середземноморської дієти учасники експерименту не тільки змогли схуднути, їм вдалося також зберегти нову вагу з плином часу.

Раніше дієтологи дійшли висновку, що вживання цитрусових пов'язане з найбільш відчутними перевагами для здоров'я. 

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Теги: #вчені#дієта