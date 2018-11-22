Названо несподівану користь заборони на куріння

Політика заборони куріння в громадських місцях покликана скоротити випадки госпіталізації пацієнтів із серцевими захворюваннями. У новому дослідженні Північно-Західного університету (Чикаго) довели, що це має позитивний ефект на показники артеріального тиску серед некурців.

Заборона на куріння в громадських місцях не тільки захищає пасивних курців від розвитку раку легенів, але й помітно знижує середній рівень «верхнього» артеріального тиску.

Про це йдеться в новому дослідженні Американської асоціації серцево-судинних захворювань, передає Naked Science, посилаючись на журнал JAHA.

"Ми виявили, що курці, які беруть участь у дослідженні, що жили в районах, де було прийнято заборону на куріння в громадських місцях, мали більш низький систолічний ("верхній" - Ред.) артеріальний тиск до кінця періоду спостереження — у порівнянні з тими, хто жив у районах, де таких обмежень не було", — стверджує провідний автор дослідження Стефані Майн.

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До свого здивування вчені виявили, що антитютюнова політика пов'язана зі зниженням систолічного артеріального тиску, але не впливає на показники діастолічного артеріального тиску або високого кров'яного тиску. Дослідники поки не можуть це пояснити, але підозрюють, що справа у впливі систолічного артеріального тиску, який нижчий від порогу гіпертонії.

Фахівці протягом 25 років спостерігали за групою з 2600 добровольців з числа молодих людей, які постійно проживають в різних штатах США, де куріння в громадських місцях як дозволено, так і заборонено.

Зазначається, що у добровольців зі штатів-"некурців" рівень систолічного тиску був приблизно на 1,14–1,5 мм рт. ст. нижчий, ніж у тих, хто жив у районах без подібних заборон.

Раніше американські вчені з Університету Флориди в Таллахассі заявили, що у дітей і навіть онуків батьків-курців можуть виникнути проблеми з розвитком.