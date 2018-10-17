Вчені налякали чоловіків-курців: шкідлива звичка позначається на інтелекті їхніх дітей та навіть онуків

Куріння батька може позначитися на IQ не тільки дітей, але й онуків.

Американські вчені з Університету Флориди в Таллахассі заявили, що у дітей і навіть онуків батьків-курців можуть виникнути проблеми з розвитком.

Зокрема, такі діти можуть страждати від помітного падіння рівня IQ та інтелектуальних здібностей. Правда, поки що дослідження проводилося тільки на мишах, повідомляє MedicalXpress.

Вплив нікотину на майбутніх матерів давно визнано фактором ризику для їхнього потомства, у тому числі це стосується розвитку інтелекту. Щодо батьків це було не так очевидно, але вчені внесли ясність у це питання.

Читайте такожУчені з'ясували, що навіть одна викурена цигарка у день дуже шкодить здоров'ю

Вчені провели експеримент на мишах, даючи самцям нікотиновий розчин протягом 12 тижнів. Після чого "курців" самців схрестили із самками, які вели "здоровий спосіб" життя.

Результати вразили: незважаючи на те, що у самих батьків проблем з інтелектом не спостерігалося, їхнє потомство страждало від гіперактивності, дефіциту уваги і когнітивних порушень.

Коли мишей-самок з другого покоління знову схрестили з тваринами-"некурцями", то і в їхнього потомства були деякі відхилення в розвитку інтелекту, але не настільки помітні.

Вчені визначили, що в спермі "курців" самців спостерігалися епігенетичні зміни, що зачіпають в тому числі ген, який кодує дофаміновий рецептор D2 - ця молекула відіграє важливу роль у розвитку мозку і процесі навчання.

Раніше вчені заявили: поширена думка, що кальяни завдають набагато меншої шкоди, ніж сигарети, не виправдана.