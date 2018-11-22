Учені назвали цукор, який вбиває ракові клітини

Вчені планують з'ясувати, чому маноза діє вибірково, а також чи буде вона ефективна при лікуванні раку у людини.

Цукор маноза, який застосовується як харчова добавка, здатний уповільнити ріст злоякісних пухлин та посилювати ефект хіміотерапії.

Це з'ясувалося в ході дослідження на мишах, які страждають від різних типів раку, передає EurekAlert.

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У ході дослідження манозу додавали у питну воду або давали перорально гризунам, що страждають від раку підшлункової залози, шкіри або легенів.

Виявилося, що цукор гальмує ріст пухлини і не викликає побічних ефектів. Більше того, він навіть збільшує тривалість життя деяких мишей.

Зазначимо, що ракові утворення "підживлюються" глюкозою, поширення якої в організмі здатний блокувати цукор маноза. При цьому добавка ніяк не протидіє поглинанню глюкози здоровими тканинами організму.

Раніше бельгійські вчені відкрили молекулярний механізм, що пригнічує імунну систему та сприяє розвитку раку.