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Учені назвали цукор, який вбиває ракові клітини

10:07, 22 листопада 2018
Зарубіжні новини
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Вчені назвали цукор, який допомагає в боротьбі з раком / фото naked-science.ru

Це з'ясувалося в ході дослідження на мишах, які страждають від різних типів раку, передає EurekAlert.

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У ході дослідження манозу додавали у питну воду або давали перорально гризунам, що страждають від раку підшлункової залози, шкіри або легенів.

Виявилося, що цукор гальмує ріст пухлини і не викликає побічних ефектів. Більше того, він навіть збільшує тривалість життя деяких мишей.

Зазначимо, що ракові утворення "підживлюються" глюкозою, поширення якої в організмі здатний блокувати цукор маноза. При цьому добавка ніяк не протидіє поглинанню глюкози здоровими тканинами організму.

Раніше бельгійські вчені відкрили молекулярний механізм, що пригнічує імунну систему та сприяє розвитку раку.

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Теги: #вчені#рак