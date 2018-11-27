Лікарі пішли на чудернацький експеримент: проковтнули детальки LEGO

Багато батьків переймаються, що їхні діти можуть постраждати, проковтнувши іграшкові деталі.

Шестеро педіатрів з Австралії та Великобританії поставили на собі експеримент. Вони проковтнули голови "лего-чоловічків" й заміряли, скільки часу піде на те, щоб повернути іграшкові деталі.

У середньому лікарі повертали своє LEGO майже через два дні. У деяких випадках — через день або три. При цьому один з педіатрів так і не знайшов свою іграшкову голову, передає "Медуза".

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Також учасники експерименту з'ясували, що деталі не вплинули на консистенцію фекалій та не викликали будь-яких неприємних відчуттів.

Експеримент проводився для того, щоб заспокоїти батьків. Багато хто переймається, що їхні діти можуть постраждати, проковтнувши іграшкові деталі. Педіатри стверджують, що боятися нічого — ймовірно, дитячий організм ще швидше позбудеться сторонніх предметів.

Тим не менше, дослідники радять негайно звертатися до лікаря, якщо дитина проковтнула гострі предмети, магніти або монети (а також якщо вона скаржиться на біль у животі).