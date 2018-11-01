На Вінниччині 3-річний хлопчик ледь не помер через звичайний льодяник (відео)

Без доступу кисню хлопчик перебував щонайменше сім хвилин. Нині він у комі, на апараті штучного дихання.

3-річного хлопчика, який ледь не помер через звичайний льодяник, рятують лікарі на Вінничині.

Дитина проковтнула цукерку разом із паличкою, "Чупа-чупс" повністю перекрив дихальні шляхи. Коли батько побачив, що малий задихнувся, швидко вхопив його за ноги, опустив головою донизу і почав трусити, йдеться в сюжеті ТСН.

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Цукерка випала, але дитина не дихала. Мати самотужки стала робити дитині непрямий масаж серця, його повезли до лікарні.

"Я весь цей час робила йому штучне дихання. Але він був непритомний", - розповідає мама хлопчика.

"Коли дитина поперхнулася, була гіпоксія і дитина знепритомніла, недостатньо кисню отримав мозок. Медикаментозний сон підтримується. Все залежить від того, яке ураження центральної нервової системи", - каже лікар Юрій Лізавенко.

Як повідомляли ЗМІ, у Запорізькій області дитина ледь не померла через те, що лікарі не могли поставити правильний діагноз.