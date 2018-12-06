Названо головного "ворога" схуднення

Кращого ефекту у своїх спробах схуднути досягали ті люди, які повністю відмовилися від алкоголю.

Наукові фахівці Університету Філадельфії у США з'ясували: головний ворог людей, які страждають від жирових відкладень та мріють схуднути, - алкоголь.

Повна відмова від нього забезпечує «проривний ефект у втраті ваги». Таке твердження вчених опублікував Eurek Alert, передає Naked Science.

«Тотальна відмова від вживання алкоголю в будь-якому вигляді дозволяє не тільки швидко схуднути, але й допомагає зупинити розвиток або знизити гостроту прояву діабету другого типу», - заявили дослідники.

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На користь цього висновку свідчать результати аналізу декількох експериментів за участю у них більше чотирьох тисяч пацієнтів, яку худли за допомогою різних методик. Фахівці стверджують: найкращого ефекту у своїх спробах схуднути досягали ті люди, які повністю відмовилися від алкоголю.

Згідно з висновком учених, навіть короткочасні послаблення й випивка (незалежно від міцності вживаного спиртного) зводять до нуля ефективність дієт (також незалежно від їхнього виду). Якщо ж алкоголь споживається на регулярній основі, шансів схуднути практично не залишиться. Автори дослідження наголошують: алкоголь має «накопичувальний» ефект, й навіть після відмови від нього людина із зайвою вагою, яка постійно випивала, тривалий час не зможе домогтися успіху в боротьбі за струнку талію.

Раніше вчені дійшли висновку, що середземноморська дієта сприяє зниженню маси тіла і допомагає людям, котрі худнуть, не набрати вагу знову.