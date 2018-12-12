Каву назвали засобом проти старіння мозку
У каві міститься речовина, за допомогою якої можна загальмувати старіння мозку.
Про це йдеться в дослідженні американських вчених з Ратгерського університету, повідомляється у прес-релізі MedicalXpress.
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Вчені з'ясували, що в зернах кави міститься ейкозаноїл-5-гідрокситриптамід (EHT) – речовина з розряду жирних кислот, похідне нейромедіатора серотоніну. Тестування на мишах показало, що EHT гальмує процес накопичення в головному мозку білкових молекул, що загрожує його руйнуванням та старінням.
При цьому в ході дослідження було встановлено, що цей інгредієнт кави може проявляти свою захисну функцію тільки в поєднанні з кофеїном.
Таким чином, в людському організмі кава може як сповільнити, так і зупинити прогресування хвороби Паркінсона й деменції з тільцями Леві.
Раніше нове дослідження американських медиків показало, що навіть люди, які випивають по 8 чашок в день, живуть трохи довше від тих, хто не п'є каву зовсім.