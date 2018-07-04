Учені з'ясували, чи корисна кава у великих кількостях

Нове дослідження американських медиків показало, що навіть люди, які випивають по 8 чашок у день, живуть трохи довше тих, хто не п'є каву зовсім.

Група дослідників зі штатів Меріленд та Іллінойс проаналізувала дані про здоров'я, тривалість життя та споживання кави 498 тисяч осіб з британської бази даних UK Biobank; крім того, вчені враховували дані про наявність та відсутність генетичних варіантів, пов'язаних з метаболізмом кофеїну.

Учені встановили, що серед людей, дані про яких були занесені до бази даних, люди, які випивали від 1 до 8 чашок кави в день, за десять років помирали на 10-15% рідше, ніж ті, хто взагалі не пив кави. При цьому те, яку каву пили ці люди — розчинну чи мелену або навіть без кофеїну, не позначилося на результатах, передає "Популярна механіка".

Читайте такожПевна доза кави може бути корисною для серця - науковці

Висновок про безпосередній вплив кави на тривалість життя з цього зробити не можна, зазначають автори дослідження — адже вчені не знають, які фактори вплинули на статистику. Можливо, вся справа у рівні життя, дохід, що дозволяє пити багато кави. Так, і вибірка була неідеальною: навряд чи за громадянами Британії, які здали слину для генетичного аналізу й погодилися відповісти на питання про свої звички, можна судити про людство в цілому.

Однак, незважаючи на всі похибки, дослідження дає можливість зробити висновок, що навіть посилене вживання кофеїну не підриває здоров'я й не знижує тривалості життя. На користь дослідження свідчить і розмір бази; крім того, при аналізі даних учені враховували вплив таких факторів, як куріння і зайва вага.

Раніше вчені з'ясували, що вживання кофеїну підвищує увагу й працездатність людей в колективі.