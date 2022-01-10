В уряді Британії повідомили, що вірус несе загрозу як майбутнім матерям, так і їх майбутнім дітям.

У Британії закликають вагітних пройти курс вакцинації від коронавірусу. Для цього запускають рекламну кампанію, яка розповість про ризики в результаті захворювання для дітей і вагітних.

Як пише The Guardian, уряд попереджає, що більша частина жінок, які надійшли в COVID-лікарні минулого року, не були вакциновані від коронавірусу. Хвороба несе загрозу як майбутнім матерям, так і їх майбутнім дітям.

Уряд заявляє, що разом з медичними експертами та установами стало ясно, що вакцини від коронавірусу безпечні для вагітних жінок і не впливають на фертильність.

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У країні запускають компанію, яка закликає майбутніх мам якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу. В ході компанії жінкам розкажуть про ризики COVID-19. Також по радіо і в соцмережах транслюватимуться свідчення вагітних жінок, які отримали вакцину.

Нагадаємо, заслужений лікар України, акушер-гінеколог В'ячеслав Камінський заявив, що вакцинація від коронавірусу вагітним жінкам абсолютно не шкідлива, а необхідна, всупереч міфам, що існують про це питання.

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