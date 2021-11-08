40-річний чоловік залишився вдівцем з п'ятьма дочками, а померла жінка навіть не встигла побачити новонароджене немовля.

У Бірмінгемі (Великобританія) від ускладнень коронавірусу померла 37-річна Сайка Парвін, яка відмовлялася робити щеплення на час вагітності.

Історію сім'ї розказало британське видання The Guardian.

Чоловік померлої 40-річний таксист Маджид Гафур, який залишився вдівцем з п'ятьма дочками, закликав усіх вагітних вакцинуватися від COVID-19.

"Я збираюся передати це послання всьому світу: я просто прошу всіх людей зробити вакцину, інакше їм буде дуже важко. Знаєте, це смертельна хвороба. Вона (Парвін - УНІАН) так багато спланувала, та ця хвороба не дала їй шансу", - каже чоловік померлої.

Повідомляється, що жінка була на 8 місяці вагітності, коли її госпіталізували з утрудненим диханням. І незабаром довелося підключити до апарату ШВЛ.

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Медперсонал лікарні Good Hope ухвалив рішення провести екстрений кесарів розтин. Парвін п'ять тижнів пробула в реанімації і померла 1 листопада. Їй так і не сталося познайомитися зі своєю п'ятою дочкою. Її назвали Дуа Марьям.

"Це було просто шокуюче. У неї не було можливості поговорити зі мною, навіть п'яти хвилин, щоби розповісти мені про доньок, знаєте, що робити..." - поділився вдівець.

На запитання про те, якими були останні слова Парвін, Гафур відповів: "Вона навіть не могла говорити. Вона не могла нормально дихати".

Разом з тим, брат померлої жінки Каюм Могол розповів, що його сестра отримала лист із пропозицією вакцинації проти коронавірусу, коли була вагітною, але сказала: "Зараз вже надто пізно. Коли я матиму дитину, мені зроблять щеплення".

"Будь ласка, будь ласка, зробіть щеплення незалежно від того, вагітні ви чи ні. Заради Бога та заради своїх близьких - зробіть, будь ласка, вакцинацію… Врятуйте себе та своїх близьких", - закликав брат померлої породілі.

Похорон Парвін відбудеться у понеділок, 8 листопада.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова раніше повідомляла, що в Україні з початку пандемії коронавірусу померло 70 вагітних жінок.

"У мене прохання до усіх акушер-гінекологів: зайняти нарешті чітку лікарську позицію і вмовляти кожну вагітну робити щеплення на будь-якому терміні вакциною Pfizer", - наголосила інфекціоніст.

За словами Булавінової, у Великобританії кожний п'ятий важкий пацієнт, який потрапляв до лікарні з COVID-19 - це були вагітні.

Вакцинація проти коронавірусу: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко