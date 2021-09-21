Індія продасть надлишок виготовлених вакцин іншим країнам.

Індія збирається відновити експорт вакцин проти COVID-19, який зупиняли через квітневий сплеск захворюваності в самій країні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Міністр охорони здоров'я Мансух Мандава сказав, що більше 300 мільйонів доз вакцини будуть виготовлені в жовтні і один мільярд до кінця цього року.

Мандавія заявив, що вакцинація індусів залишиться головним завданням уряду, але країна продасть надлишок виготовлених вакцин. Однак він не уточнив, скільки саме доз буде відправлено на експорт.

"Індія відновить експорт вакцин, щоб виконати зобов'язання Індії щодо Covax. Надлишкові поставки вакцин будуть використані для виконання нашого зобов'язання перед світом щодо колективної боротьби з COVID-19", - додав він.

Ситуація з коронавірусом в Індії

Розпочата в січні кампанія вакцинації в Індії повільно розвивалася через брак вакцини.

В світі розраховували, що Індія буде головним постачальником вакцин для інших країн та для ініціативи COVAX за підтримки ООН.

Країна почала експортувати препарати в січні, але припинила в квітні, оскільки вона боролася зі смертельною хвилею інфекції.

Наразі в Індії вже зроблено понад 800 мільйонів щеплень від коронавірусу: одну дозу отримали понад 62% дорослого населення, дві дози – приблизно 22%.

Автор: Олег Давигора