Ще одна європейська країна почала вводити третю дозу вакцини від COVID-19 / фото REUTERS

Уже від сьогодні, 20 вересня, ще одна європейська країна розпочинає вакцинацію від коронавірусу бустерною дозою вакцини. Так, Італія почала пропонувати третє щеплення найвразливішим групам населення.

Як пише 24 канал з посиланням на ANSA, її отримають люди з груп високого ризику. Вакцинацію проводитимуть препаратами Pfizer і Moderna.

Відомо, що третє щеплення отримають приблизно 3 мільйони осіб. Серед них люди з ослабленим імунітетом, пацієнти з онкологічними захворюваннями та ті, хто переніс трансплантацію.

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Загалом в Італії на сьогодні завершили вакцинацію від коронавірусу понад 74% дорослого населення. Майже 83% щеплені принаймні першою дозою.

Вакцинація третьою дозою у світі: що відомо

Першою країною у світі, яка дозволила робити третє щеплення від коронавірусу, 29 липня став Ізраїль. Влада країни ухвалила таке рішення, щоб зупинити поширення штаму Дельта.

Разом з тим у ВООЗ закликали продовжити мораторій на бустерну вакцинацію проти коронавірусу до кінця 2021 року. Він вважає, що спочатку потрібно, щоб більше країн вакцинували щонайменше 40% населення.

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Автор: Вікторія Гордієнко