Третю дозу її отримають люди з груп високого ризику. Вакцинацію проводитимуть препаратами Pfizer і Moderna.

Уже від сьогодні, 20 вересня, ще одна європейська країна розпочинає вакцинацію від коронавірусу бустерною дозою вакцини. Так, Італія почала пропонувати третє щеплення найвразливішим групам населення.

Як пише 24 канал з посиланням на ANSA, її отримають люди з груп високого ризику. Вакцинацію проводитимуть препаратами Pfizer і Moderna.

Відомо, що третє щеплення отримають приблизно 3 мільйони осіб. Серед них люди з ослабленим імунітетом, пацієнти з онкологічними захворюваннями та ті, хто переніс трансплантацію.

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Загалом в Італії на сьогодні завершили вакцинацію від коронавірусу понад 74% дорослого населення. Майже 83% щеплені принаймні першою дозою.

Вакцинація третьою дозою у світі: що відомо

Першою країною у світі, яка дозволила робити третє щеплення від коронавірусу, 29 липня став Ізраїль. Влада країни ухвалила таке рішення, щоб зупинити поширення штаму Дельта.

Разом з тим у ВООЗ закликали продовжити мораторій на бустерну вакцинацію проти коронавірусу до кінця 2021 року. Він вважає, що спочатку потрібно, щоб більше країн вакцинували щонайменше 40% населення.

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Автор: Вікторія Гордієнко