Компанії розраховують опублікувати більш точні дані найближчим часом, а також подати їх до контролюючих органів протягом найближчих тижнів.

Компанії Pfizer та BioNTech почнуть випробування бустерної (третьої дози вакцини) від коронавірусу, щоб посилити імунітет людини щодо нових штамів.

"Pfizer та BioNTech бачили обнадійливі дані в поточному підсилювальному дослідженні третьої дози поточної вакцини BNT162b2. Попередні дані демонструють, що бустерна доза, введена через 6 місяців після другої дози, має стабільний профіль засвоєння", йдеться в заяві компанії, передає Українська правда.

Зазначається також, що при третій дозі вакцини спостерігаються високі титри нейтралізації, в тому числі Beta-штаму коронавірусу, "які в 5-10 разів вищі, ніж після двох основних доз".

Компанії розраховують опублікувати більш точні дані найближчим часом, а також подати їх до FDA, EMA та інших контролюючих органів протягом найближчих тижнів.

Також повідомляється, що, попри високу ефективність третьої дози, компанії розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech від COVID-19, націлену на повний спайковий білок варіанту Delta.

Зазначається, що перша партія мРНК для випробування вже виготовлена на заводі BioNTech в Майнці (Німеччина). Компанії передбачають, що клінічні дослідження розпочнуться у серпні за умови схвалення регуляторних органів.

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Автор: Ірина Погоріла