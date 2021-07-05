В ОАЕ було введено 15,5 млн доз противірусної вакцини. Цієї кількості достатньо для вакцинації 72,1% 10-мільйонного населення країни.

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) вийшли на перше місце в світі за темпами вакцинації населення від коронавірусу.

В ОАЕ було введено 15,5 млн доз противірусної вакцини. Цієї кількості достатньо для вакцинації 72,1% 10-мільйонного населення країни.

Але число випадків захворювання на COVID-19 в ОАЕ як і раніше залишається підвищеним. А деякі країни нещодавно внесли ОАЕ в список країн, поїздки в які не рекомендовано через зростання кількості випадків інфікування коронавірусом.

ОАЕ схвалено для використання вакцину Moderna. Також в країні доступні вакцини компаній Pfizer і AstraZeneca. Але програма вакцинації в країні спирається на Sinopharm, яка виробляється на місцевому рівні.

Уряд країни заявив, що планує запропонувати третій укол вакцини Sinopharm людям, які вже отримали дві дози, передає ТСН з посиланням на Bloomberg.

Коронавірус в ОАЕ

Всього в ОАЕ за час пандемії виявили понад 639,4 тис. випадків зараження коронавірусом, понад 1,83 тис. пацієнтів з COVID-19 померли. Одужали понад 617,7 тис. осіб.

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Автор: Ірина Погоріла