Пігулки від Pfizer найбільш ефективні протягом перших трьох днів з появи симптомів коронавірусу.

Таблетки проти коронавірусу від компанії Pfizer знизили ризик госпіталізацій серед хворих з груп ризику на 89%.

Про це повідомляє The Washington Post.

Противірусний препарат приймали протягом п’яти днів. Проте ефект був настільки потужним, що незалежний комітет, котрий спостерігав за ходом клінічних випробувань, рекомендував їх дочасно закінчити.

У клінічних випробуваннях учасникам з високим ризиком розвитку тяжкої форми коронавірусу давали комбінацію з трьох пігулок двічі на день протягом трьох днів з появи симптомів вірусу.

Читайте також18 немовлятам помилково зробили щеплення проти COVID-19З 389 добровольців, які отримали препарат, зареєстровано три госпіталізації і жодного випадку смерті. Серед іншої групи людей, яким давали плацебо, – 27 госпіталізацій і 7 смертей.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла у коментарі американським ЗМІ пообіцяв, що компанія надасть регулятору США всі необхідні документи до Дня подяки, 25 листопада.

Пігулки від Pfizer найбільш ефективні протягом перших трьох днів з появи симптомів коронавірусу.

Компанія планує випустити понад 180 тисяч упаковок пігулок до кінця 2021 року. При цьому у планах до 21 мільйона упаковок ліків протягом першого півріччя 2022 року. Загальний обсяг виробництва складе у наступному році 50 мільйонів упаковок.

Pfizer ціну на противірусний препарат не розголошує.

COVID-пігулки "Молнупіравір" уперше схвалили в Британії

Британський регулятор першим у світі схвалив для лікування симптомів коронавірусу антивірусний препарат "Молнупіравір" у пігулках. Пігулку двічі на день даватимуть пацієнтам, у яких недавно діагностували захворювання.

Попередні клінічні випробування препарату на 775 пацієнтах, інфікованих коронавірусом, встановили: госпіталізовані були лише 7,3% з добровольців (у порівнянні з 14,1% пацієнтів, яким давали плацебо); смертей не зафіксовано (проте 8 добровольців, яким давали плацебо, пізніше померли від коронавірусу).

Дані підтверджують, що препарат треба приймати невдовзі після появи перших симптомів. Попередні дослідження з участю пацієнтів, які вже були госпіталізовані з тяжким перебігом хвороби, втішних результатів не дали.

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Автор: Яна Ставська