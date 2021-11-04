Для максимальної ефективності препарат треба прийняти протягом 5 днів після появи симптомів.

Британський регулятор першим у світі схвалив для лікування симптомів коронавірусу антивірусний препарат "Молнупіравір" у пігулках.

Про це повідомляє BBC.

Пігулку двічі на день даватимуть пацієнтам, у яких недавно діагностували захворювання.

У клінічних випробуваннях таблетки, які раніше були розроблені для лікування грипу, знизили ризик госпіталізації чи смерті десь наполовину.

Читайте такожВООЗ схвалила індійську вакцину проти коронавірусу CovaxinГлава британського МОЗу Саджид Джавід зізнався, що таке лікування "змінило правила гри": "Сьогодні історичний день для нашої країни, оскільки Британія стала першою у світі, яка схвалила противірусний препарат, який можна приймати удома".

Молнупіравір, розроблений американськими фармацевтичними компаніями Merck, Sharp and Dohme (MSD) та Ridgeback Biotherapeutics, є першим противірусним препаратом від коронавірусу, який можна приймати у вигляді таблеток, а не вводити внутрішньовенно.

Британія погодилась закупити 4800 тисяч капсул, перші поставки очікуються у листопаді.

Кому даватимуть таблетки

Препарат будуть давати як вакцинованим, так і невакцинованим пацієнтам у рамках національного дослідження для додаткових даних про її ефективність, необхідних для додаткового замовлення.

Для максимальної ефективності препарат треба прийняти протягом 5 днів після появи симптомів.

Нове лікування спрямоване на фермент, який вірус використовує для створення своїх копій, вносячи помилки у генетичний код. Це має запобігти його розмноженню, щоби підтримати низький рівень вірусу в організмі та знизити тяжкий перебіг недуги.

У компанії-розробнику зазначили, що цей підхід має зробити лікування однаково ефективним проти появи нових штамів вірусу в майбутньому.

У Британії пігулки дозволили для людей з легкою чи середньою формою коронавірусу і зі щонайменше одним фактором ризику, наприклад, ожиріння, літній вік, діабет чи серцеві захворювання.

Клінічні випробування

Попередні клінічні випробування препарату на 775 пацієнтах, інфікованих коронавірусом, встановили: госпіталізовані були лише 7,3% з добровольців (у порівнянні з 14,1% пацієнтів, яким давали плацебо); смертей не зафіксовано (проте 8 добровольців, яким давали плацебо, пізніше померли від коронавірусу).

Результати ще не пройшли експертну оцінку.

Дані підтверджують, що препарат треба приймати невдовзі після появи перших симптомів. Попередні дослідження з участю пацієнтів, які вже були госпіталізовані з тяжким перебігом хвороби, втішних результатів не дали.

Про поставку COVID-пігулок вже домовилися уряди Австралії, Сінгапура, Південної Кореї.

Автор: Яна Ставська