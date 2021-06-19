З 26 червня буде знято обмеження на кількість відвідувачів магазинів, ресторанів і барів і пом'якшено масковий режим.

У Нідерландах послаблюють антикоронавірусні обмеження.

Про це оголосив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, повідомляє Deutsche Welle.

З 26 червня маски можна буде не надягати там, де є можливість дотримуватись безпечної дистанції у півтора метра, проте вони, як і раніше, будуть обов'язкові в громадському транспорті.

Також буде знято обмеження на кількість відвідувачів магазинів, ресторанів і барів за умови дотримання необхідної дистанції або наявності довідки про щеплення чи негативного тесту.

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З 1 липня в Євросоюзі планують ввести цифрові COVID-сертифікати для подорожей без обмежень у межах країн ЄС.

У травні МЗС України розпочало активну роботу над укладенням двосторонніх домовленостей про визнання національних сертифікатів про вакцинацію, щоб громадяни могли подорожувати влітку.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Україна введе цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після Євросоюзу.

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Автор: Вікторія Токарєва