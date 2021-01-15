Компанія Pfizer з наступного тижня тимчасово скорочує поставки вакцини від коронавірусу в Європу.
Читайте такожВ Італії 90-річна жінка померла після вакцинації від коронавірусу, її смерть розслідуютьПро це повідомляється на сайті інституту громадської охорони здоров'я Норвегії.
Зниження поставок пояснюється модернізацією виробничих потужностей. «В інституті вже створено запас вакцини на випадок виникнення непередбачених обставин, і поки буде використовуватися він. Зараз не ясно, скільки часу буде потрібно Pfizer, щоб повернутися до максимальної продуктивності»,— йдеться в повідомленні, передає kommersant.
Вакцина від коронавірусу Pfizer
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