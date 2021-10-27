Вакцина може стати доступною для молодшої вікової категорії вже наступного тижня.

У вівторок 17 членів дорадчого комітету Управління з саннагляду США за якістю харчових продуктів і медикаментів рекомендували дозволити використання вакцини від коронавірусу Pfizer дітям з 5 до 11 років.

Про це повідомляє Reuters.

Фахівці підсумували, що ефективність вакцини перевищує її ризики.

Дозвіл для цієї вікової категорії населення став важливим кроком на шляху імунізації 28 мільйонів дітей у Сполучених Штатах, більшість з яких вже повернулася до очного формату навчання в школах.

Читайте такожУ Росії невакцинованих проти COVID-19 росіян старше 60 років відправили на самоізоляціюВакцина може стати доступною для молодшої вікової категорії вже наступного тижня.

У разі її схвалення консультативна група Центрів з профілактики захворювань збереться, щоби дати рекомендації для застосування Pfizer для дітей з 5 років.

Водночас діти помирають від коронавірусу рідше, ніж дорослі. У деяких розвиваються ускладнення від недуги, а кількість випадків інфікування серед нещеплених дітей збільшилась через "Дельта"-штам.

За даними Американської академії педіатрії, від COVID-19 у США померло понад 500 дітей.

"Це восьмий за величиною вбивця дітей у цій віковій групі за останній рік. Використання вакцини запобігатиме смерті, госпіталізації і значним довгостроковим ускладненням у дітей", – наголосила член дорадчого комітету Аманда Кон.

Вакцину від коронавірусу для дітей з 5 років також схвалили Китай, Куба та Об’єднані Арабські Емірати.

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Автор: Яна Ставська