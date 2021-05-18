Поточний термін зберігання флаконів після розмороження – всього 5 днів.

Європейський регулятор (EMA) збільшив термін зберігання вакцини від коронавірусу Pfizer.

Про це повідомляє BBC.

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Відтепер після розмороження невідкриті флакони можна зберігати у холодильнику до місяця. Поточний термін – всього 5 днів.

Очікується, що продовження терміну зберігання вакцини сприятиме її розгортанню у ЄС.

Необхідність транспортування й зберігання за дуже низьких температур був одним з основних недоліків уколів Pfizer. Це ускладнило використання вакцини у деяких частинах світу.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

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Автор: Яна Ставська