Продовження терміну зберігання вакцини сприятиме її розгортанню у ЄС / фото REUTERS

Європейський регулятор (EMA) збільшив термін зберігання вакцини від коронавірусу Pfizer.

Про це повідомляє BBC.

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Відтепер після розмороження невідкриті флакони можна зберігати у холодильнику до місяця. Поточний термін – всього 5 днів.

Очікується, що продовження терміну зберігання вакцини сприятиме її розгортанню у ЄС.

Необхідність транспортування й зберігання за дуже низьких температур був одним з основних недоліків уколів Pfizer. Це ускладнило використання вакцини у деяких частинах світу.

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Автор: Яна Ставська