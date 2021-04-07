Міністр запевнив, що усі логістичні питання збереження вакцини Pfizer в Україні пропрацьовано.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що перші дози вакцини американської фармацевтичної корпорації Pfizer надійдуть в Україну у травні-червні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Степанов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас передбачено, що поставка всіх 10 млн (доз) відбудеться протягом 2021 року, тобто до кінця року ми отримаємо всі 10 млн доз вакцин. Першу партію ми думаємо, що отримаємо протягом кількох місяців. Ми розраховуємо, що у травні саме за цим контрактом ми повинні отримати перші дози... Скажімо так, травень-червень", - сказав він.

Також міністр запевнив, що усі логістичні питання збереження вакцини Pfizer в Україні пропрацьовано.

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Вакцинація в Україні

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

Також з МОЗ заявляли, що до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Крім того, очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна підписала попередні угоди щодо поставок вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками.

6 квітня Україна уклала договір з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини проти COVID-19.

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Автор: Віталій Саєнко