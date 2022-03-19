Люди з ВІЛ та СНІД можуть продовжувати отримувати антиретровірусну терапію навіть під час війни.

Для людей з ВІЛ і СНІД життєво необхідний регулярний прийом препаратів. Але отримати антиретровірусну терапію в зонах, де проводиться бойові дії, непросто. Міністерство охорони здоров'я пообіцяло, що українці з ВІЛ не залишаться без потрібних ліків.

Як отримати лікування ВІЛ-інфікованим

Пацієнти, які не виїжджали з рідного міста, повинні звернутися в кабінет довіри або СНІД-центр, де вони стоять на обліку. Там вони продовжать отримувати лікування навіть в умовах військових дій.

Якщо пацієнт переїхав в інше місто, він може отримати лікування за новим місцем проживання. Для цього необхідно звернутися в найближчий СНІД-Центр або Кабінет "довіри". Його працівники зв'яжуться з центром, де пацієнт стояв на обліку раніше, і отримають детальну інформацію про його терапії.

Для детальної інформації звертайтесь за номером 0 800 500 451 - безкоштовна лінія працює цілодобово і без вихідних. Препарати для антиретровірусної терапії видаються безкоштовно.

Нагадаємо, що українці з цукровим діабетом під час війни зможуть отримати інсулін безкоштовно.

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