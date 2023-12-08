Вони відзначили, що вживання твердої їжі призводить до зниження спожитих калорій.

Дієтологи стверджують, що одне з перших правил схуднення - їсти повільно, даючи організму час відчути себе ситим, як тільки в шлунку буде достатньо їжі.

Дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, показало, що люди їдять удвічі швидше, коли їм доводиться більше пережовувати, що призводить до зменшення споживання їжі приблизно на 20%, пише New York Post.

Це означає, що їжа з твердою, хрусткою або жувальною текстурою, яка вимагає більше зусиль для ковтання, може сприяти зниженню ваги, не даючи їдцям їсти занадто багато за один раз і швидше відчувати ситість.

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У ході дослідження вчені з Вагенінгенського університету в Нідерландах виявили, що ті, хто їв більш хрустку їжу, незалежно від того, як вона була оброблена, споживали на 26% менше калорій. Це сталося через те, що таку їжу важче пережовувати.

Вчені уточнили, що випробовувані їли тверді страви, які включали в себе варений рис, хрусткий салат, жувальну курячу грудку, яблука, густий йогурт без смаку і грудкувату томатну сальсу. З'ясувалося, що ті, хто їв більш тверді обіди, споживали на 300 калорій менше через те, що з'їдали менше наданої їжі.

"Оскільки людям у групах з більш хрусткими обідами доводилося більше жувати, перш ніж проковтнути, швидкість, з якою вони споживали їжу, знизилася майже вдвічі, і вони з'їли менше", - йдеться у висновках дослідників.

Вони вважають, що чим повільніше людина їсть, тим краще організм може відстежувати, скільки їжі було спожито, а це означає, що людина швидше зрозуміє, що наситилася, і перестане їсти.

Поради дієтологів по схудненню

Дієтологи радять звернути увагу на середземноморську дієту. За їх словами, вона підходить не тільки для того, щоб привести вагу в норму, але і для підтримки міцного здоров'я. Вони відзначили, що така дієта є найкориснішою, оскільки включає в себе вживання оливкової олії, фруктів, овочів, риби і горіхів.

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