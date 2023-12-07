Крім усього, фахівець зазначила, що такий сир дуже корисний для організму.

Домашній сир не перший продукт, який приходить на розум, коли заходить мова про їжу для схуднення, навпаки, багато людей вважають сир продуктом, що сприяє набору ваги.

Однак дослідження показують, що вживання молочних продуктів з високим вмістом білка і цільних жирів, таких як домашній сир, може збільшити м'язову масу і зменшити жирові відкладення. Такий сир привернув увагу тих, хто піклуюється про своє здоров'я, завдяки своєму поживному складу, який містить кальцій, магній і фосфор. Ці мінерали необхідні для міцних кісток і хорошого загального стану здоров'я. А ось чи допоможе домашній сир схуднути розповіла дієтолог Дестіні Муді, писати Eatthis.

Високий вміст білка в такому сирі сприяє відчуттю ситості, що може допомогти приборкати апетит, запобігти тязі до їжі та сприяти досягненню цілей щодо схуднення.

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"Сир - прекрасний засіб для схуднення, про який занадто багато хто забуває як про джерело білка. Одна чашка може містити колосальні 24 грами білка, що відповідає середній ложці білкового порошку. А сир з низькою жирністю містять менше калорій, що робить його більш ефективними для зниження ваги", - пояснила фахівець.

Крім потенціалу втрати ваги, користь від включення сиру в раціон поширюється на різні аспекти здоров'я. Збагачений необхідними поживними речовинами, такими як кальцій, фосфор і вітаміни групи в, сир підтримує здоров'я кісток, обмін речовин і загальне самопочуття.

"Сир є багатим джерелом казеїнового білка. Хоча продукти з високим вмістом білка можуть сприяти насиченню та запобігати переїданню, казеїновий білок робить ще більше. Казеїн засвоюється повільніше і може підтримувати відчуття ситості протягом тривалого часу. Казеїн так само ефективний у боротьбі з голодом, як і яйця. Крім того, він відносно низькокалорійний у порівнянні з іншими джерелами тваринного білка, що робить його відмінним вибором для включення в дієту для схуднення", - докладно розповіла Муді.

Також Муді дала три поради щодо використання сиру, який допоможе схуднути.

1. Використовуйте домашній сир як джерело білка. Високобілкова закуска або ланч-бокс з сиром, огірками, мигдалем, ягодами, яйцем круто, індичкою, морквою. "З трьох макроелементів, білків, вуглеводів і жирів, білок є найбільш насичуючим. Цей макроелемент сприяє найглибшому відчуттю ситості, що може призвести до кращого успіху у схудненні, оскільки це може запобігти переїданню або почуттю поганого самопочуття, коли ви голодуєте, обмежуючи калорії", - сказала Муді.

2. Зробіть сир основним продуктом сніданку. Насолоджуйтесь ним зі свіжими фруктами, додавши трохи меду або змішавши з вівсянкою, щоб ситно і поживно розпочати день. Поєднання білка та корисних жирів у сирі допомагає насититися, зменшуючи спокусу перекусити менш поживними варіантами протягом дня.

"Їжте трохи сиру на сніданок з фруктами або додайте його в смузі, щоб отримати високобілковий сніданок на ходу. При спробі схуднути сніданок має вирішальне значення для підтримки контролю над гормонами голоду протягом дня, а сніданок з високим вмістом білка і клітковиною, такий як сир і фрукти - один з кращих варіантів, які ви можете зробити", - порадила фахівець.

3. Вибирайте домашній сир, коли хочете перекусити. "Ви також можете насолоджуватися сиром між прийомами їжі як закуска або частування після тренування", - сказала Муді. Знову ж таки, багатий вміст білка в сирі може допомогти приборкати тягу до їжі і зберегти відчуття ситості до наступного прийому їжі. Додайте трохи горіхів, насіння або трав для додаткового смаку і поживних речовин, порадила дієтолог.

Що їсти на дієті

Дієтологи з усього світу закликають людей, які вирішили скинути зайві кілограми, робити це правильно. Вони відзначили, що для результату краще включати в дієту багато фруктів і овочів, горіхів, а також продуктів, багатих білком.

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