Непередбачена втрата може призвести до інтенсивного і тривалого страждання, яке зовні проявлятиметься багатьма реакціями.

Експертка з потреб психічного здоров'я Марта Пивоваренко дала поради, як впоратися з горем після раптової смерті близької людини.

Про це йдеться в телеграм-каналі "Психологічна підтримка".

Як несподівана смерть близьких впливає на людей

У вас немає часу підготуватися до життєвої катастрофи, немає можливості попрощатися з близькою людиною. Втрата сприймається як удар, як шок.

Ваша уява про безпеку і життєвий устрій може бути підірвана. Якщо смерть близької людини сталася внаслідок нещасного випадку або акту насильства, ви можете відчути дезорієнтацію, невпевненість і загрозу своєму персональному існуванню. Якщо померла людина була молодою, то можна відчути незворотній катастрофічний злам природного порядку всесвіту.

Якщо померла людина була важливою для вас, ви турбувалися про неї, кохали чи шанували її – то був партнер, батько або мати, дитина або брат, – ви можете відчути "космічну" порожнечу у своєму серці. Ваше щоденне буття і бачення вашого майбутнього раптово змінюється або ж обірване. Вам може здатися, що життя втратило і мету, і сенс.

Непередбачена втрата може призвести до інтенсивного і тривалого страждання, яке зовні проявлятиметься багатьма реакціями.

Основні типи реакцій на раптову втрату близької людини

Шок. Шоковий удар може викликати помітні фізичні реакції: похолодання шкіри і кінцівок, сильний озноб, трясіння, утруднене чи переривчасте або майже завмираюче дихання. Реакція може бути буквально протилежною – від повного завмирання до крику та стогону, тілесного болю. Шок – це нормальна реакція на раптову або несподівану втрату, але поведінка людини в такому стані непередбачувана й дуже індивідуальна: ваша поведінка може злякати не тільки оточуючих, а також і вас.

Шоковий удар може викликати помітні фізичні реакції: похолодання шкіри і кінцівок, сильний озноб, трясіння, утруднене чи переривчасте або майже завмираюче дихання. Реакція може бути буквально протилежною – від повного завмирання до крику та стогону, тілесного болю. Шок – це нормальна реакція на раптову або несподівану втрату, але поведінка людини в такому стані непередбачувана й дуже індивідуальна: ваша поведінка може злякати не тільки оточуючих, а також і вас. Зневіра. Раптова смерть – вчора людина була, а сьогодні її не стало, – ситуація ніби "не закрита": важко прийняти, що людина пішла. Ви прокидаєтесь вранці, очікуючи, що вона поруч, кличете її, звертаєтеся до неї. Ви продовжуєте говорити про неї так, ніби вона ще жива. Це може викликати різні почуття: стурбованість, хвилювання, збентеження, розгубленість або зніяковілість і оніміння.

Раптова смерть – вчора людина була, а сьогодні її не стало, – ситуація ніби "не закрита": важко прийняти, що людина пішла. Ви прокидаєтесь вранці, очікуючи, що вона поруч, кличете її, звертаєтеся до неї. Ви продовжуєте говорити про неї так, ніби вона ще жива. Це може викликати різні почуття: стурбованість, хвилювання, збентеження, розгубленість або зніяковілість і оніміння. Складність виконання навіть простих завдань. Людині у шоці буває складно виконувати самі прості завдання – приготування їжі, підтримку чистоти у домі, саме одягання може викликати неабиякі складності. Почуття шоку і смутку можуть ускладнити проведення бесіди, порушити зв'язність мови та мислення.

Людині у шоці буває складно виконувати самі прості завдання – приготування їжі, підтримку чистоти у домі, саме одягання може викликати неабиякі складності. Почуття шоку і смутку можуть ускладнити проведення бесіди, порушити зв'язність мови та мислення. Почуття страждання, провини чи гніву. Зазвичай, після раптової втрати, мозок відчайдушно шукає відповідь "чи міг би я щось зробити" та "якби я тільки". Людина може катувати себе думками на кшталт "а чи міг би я попередити цю жахливу смерть?". Це період гострих переживань і період найбільших страждань: душевна порожнеча, відчай, самотність, страх, тривога, безсилля, роздратованості, бажання усамітнитись і злість. Відчуття провини це мабуть основне переживання. Може трапиться так, що людина ніби займає "оборонну позицію": не бажаючи говорити про втрату, сприймаючи її як програш, власну провину.

Водночас, наголошує експерт, гострі відчуття після втрати близьких не обов’язково виникають в першу мить: можлива тимчасова затримка на своїй біді, – первісні емоції можуть бути досить мляві, але це спрацьовує лише на час, згодом біль може повернутися – у вигляді тих же реакцій тіла, кошмарів і страхів, – коли людина повністю усвідомлює втрату.

Як повідомляв УНІАН, раніше психолог розповіла, як пережити втрату через війну.