Також задокументовано 2 493 поранених.

В Організації Об'єднаних Націй за час війни вже зафіксували понад 1,8 тисячі загиблих серед цивільного населення.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до опівночі (місцевого часу) 10 квітня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 4 тисячі 335 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 1842 загиблих і 2493 поранених", - йдеться у звіті.

Зокрема, серед 1 тисячу 842 загиблих: 474 чоловіки, 301 жінка, 28 дівчаток і 50 хлопчиків, а також 70 дітей і 919 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

Серед 2 тисячі 493 поранених: 287 чоловіків, 216 жінок, 49 дівчаток і 50 хлопчиків, а також 134 дитини і 1757 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

При цьому, у Донецькій і Луганській областях: 1 тисячу 916 випадків (656 загиблих і 1260 поранених). Зокрема, на території, яка контролюється урядом України: 1 тисячу 566 випадків (583 загиблих і 983 поранених), а на території, яка окупована: 350 випадків (73 загиблих і 277 поранених).

Крім того, в інших областях України (м. Київ, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях), у місцях, які перебували під контролем уряду України на момент, коли сталися жертви, зафіксовано 2419 випадків (1186 загиблих та 1233 поранених).

Як писав УНІАН, в деяких регіонах підрахунок жертв серед цивільного населення неможливий через мінування території. Зокрема, у Бородянці масове мінування заважає військовим і правоохоронцям перевірити інформацію про масові поховання вбитих російськими окупантами.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко зауважує, що наразі кількість загиблих у деяких містах Донеччини, зокрема, Маріуполі і Волновасі, неможливо встановити.

Аби порахувати кількість жертв в Бучанському районі, за словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, потрібно буде щонайменше 2 тижні.

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