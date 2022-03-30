Українцям за кордоном може знадобитися сертифікат вакцинації від коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) нагадало українцям, які вимушено покидають територію України через війну, про необхідність наявності вакцинації проти COVID-19 в різних країнах світу.

Корисна інформація про те, як вакцинуватися за кордоном, була опублікована в телеграм-каналі МОЗ України.

"У низці європейських країн продовжують діяти обмеження у зв'язку з пандемією, адже COVID-19 нікуди не зник. Захистіть себе та вакцинуйтесь у тій країні, де ви перебуваєте", – йдеться в повідомленні.

Нижче наведені важливі контакти по конкретним країнам:

Як вакцинуватись проти COVID-19 у Польщі , Румунії , Словаччині , Молдові та Чехії за посиланням

, , , та за посиланням Як вакцинуватись проти COVID-19 у Литві , Латвії , Німеччині , Ізраїлі та Франції за посиланням

, , , та за посиланням Як вакцинуватись проти COVID-19 в Італії , Іспанії , Австрії , Греції та Болгарії за посиланням

Як повідомляв УНІАН, з початку Росією війни в Україні чимало країн світу, включно сусідні з Україною, спростили правила в'їзду для українців, в тому числі скасувавши вимогу надавати сертифікати вакцинації при перетині кордону.

Втім, враховуючи те, що всередині багатьох країн світу досі діють певні карантинні обмеження, громадянам України все одно вже на місці може знадобиться сертифікат вакцинації.