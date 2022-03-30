Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді прибув в Україну для обговорення шляхів подальшої підтримки українців.

З України за п'ять тижнів повномасштабної війни виїхали 4 млн біженців.

Про це верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив у Twitter.

"Біженців з України тепер 4 мільйони, через 5 тижнів після початку російського нападу", - написав Гранді.

При цьому він повідомив, що сьогодні прибув в Україну.

Як зазначив Гранді, у Львові він обговорить з представниками української влади, ООН та іншими партнерами шляхи збільшення підтримки постраждалих і переміщених людей.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Президент Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України більш як 10 млн українців залишили свої домівки через бойові дії.

За даними ЮНІСЕФ, за місяць війни в Україні довелося перемістити 4,3 млн дітей (загалом в країні нараховується 7,5 млн дітей), 1,8 млн із них виїхали за кордон. Загинули 145 дітей, 222 дитини поранено.

26 березня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що станом на цей час Польща вже прийняла 2,3 млн українських біженців і забезпечує їх усім необхідним.

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