Дієтолог розвінчала головний міф про те, що банани краще не їсти тим, хто мріє скинути зайві кілограми.

Якщо ви хочете схуднути, переоцінка харчових звичок - чудовий початок. Науково доведено, що здорова дієта, що включає велику кількість фруктів і овочів, допомагає скинути зайву вагу.

Дієтологи радять звернути увагу на банани і включити їх в раціон, всупереч поширеній думці про те, що ці фрукти дуже калорійні. Фахівці розповіли, скільки калорій в банані, а також про те, наскільки він корисний для схуднення, пише Eatthis. Отже, один стиглий або злегка стиглий банан - це 113 калорій. Він багатий мінералами, такими як магній (32 мг), фосфор (25 мг) і калій (375 мг), а також клітковиною (2 г), що робить його ідеальним доповненням до будь-якої здорової дієти.

"Банани - це поживний фрукт, який має багато переваг для здоров'я", - сказала Меліса Мітрі, доктор медичних наук. "Багато людей, на жаль, бояться їх, тому що думають, що в них занадто багато вуглеводів, але це неправда. Вуглеводи в бананах забезпечують швидкий і ефективний заряд енергії перед тренуванням, а також багаті харчовими волокнами, які допомагають збалансувати організм. Це не ті види вуглеводів і цукрів, про які вам варто турбуватися, оскільки вони є природними цукрами, які потрібні організму для отримання енергії", - детально пояснила фахівець.

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Мітрі підтвердила, що цей фрукт містить багато калію, "електроліту, який підтримує здоровий рівень артеріального тиску та міцне серце", а також містить вітамін C, вітаміни групи В та магній.

Банани містять харчові волокна, які, як показують дослідження, є найважливішим елементом успішного схуднення, оскільки допомагають насититися і запобігти нездоровим перекусам. "Банани також досить низькокалорійні... тому їх легко вписати в низькокалорійну дієту", - додала Мітрі.

Насолоджуватися бананом на сніданок, перед тренуванням або перекусом - один з найкращих способів включити цей фрукт у дієту для схуднення. "Вживання одного банана вранці підвищить вміст клітковини і ситності самого сніданку, допомагаючи контролювати голод весь день", - пояснила Мітрі.

А вживання одного банана перед тренуванням забезпечить швидке джерело енергії, тому людина максимально ефективно використовує вправи і потенціал тіла по спалюванню калорій, сказала дієтолог.

Вона також додала, що банани служать зручною, багатою клітковиною закускою, яку "ви можете взяти з собою куди завгодно".

Користь бананів для здоров'я

Вченим давно відомо, що банани дуже корисні для організму людини. Дієтологи стверджують, що банани не тільки абсолютно безпечно їсти кожен день, але і їсти по одному банану в день - дуже хороша ідея з точки зору здоров'я. Фахівці відзначили, що ці фрукти містять чимало вітамінів B6 і C і є відмінним джерелом вуглеводів. Крім того, їх з упевненістю можна назвати ідеальною низькокалорійною закускою.

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