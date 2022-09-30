УНІАН розбирався, для чого потрібен Калію йодид і скільки його потрібно пити йодид при радіації, а також чим його можна замінити

Російські окупанти захопили одну з найбільших атомних електростанцій Європи – Запорізьку АЕС. Загарбники піддають загрозі ядерної аварії не тільки Україну, але і весь світ. При цьому президент Російської Федерації Володимир Путін постійно погрожує розв'язати ядерну війну.

На цьому тлі багатьох українців цікавить питання: "Як захиститися від радіації при ядерній катастрофі?" Звичайно ж, всі чули про йодид калію.

УНІАН розбирався, скільки потрібно пити йодид калію при радіації і чим його можна замінити

Для чого потрібен калію йодид

Йодид калію використовують для боротьби з дефіцитом йоду. Він нормалізує синтез гормонів щитовидної залози трийодтироніну-Т3 і тироксину - Т4.

При ядерній катастрофі калію йодид дозволяє запобігти поглинанню організмом людини радіоактивного йоду. Від радіації препарат не захищає.

Скільки треба пити йодид калію

Калію йодид п'ють лише один раз за сигналом від уряду України або рятувальників. Приймати йодид калію заздалегідь також не можна, тому що в цьому випадку він може бути не ефективний.

Дорослим і дітям старше двох років - 125 мг. Дітям до двох років - 40 мг.

Увага! Нобходімо заздалегідь проконсультуватися з лікарем про можливу реакцію вашого організму на його застосування, тому що можна серйозно нашкодити своєму здоров'ю.

Кому не можна пити калію йодид

Людям старше 40 років приймати йодид калію не можна. Річ у тім, що з віком щитовидна залоза перестає поглинати радіоактивний йод. У зв'язку з цим йодид калію може завдати серйозної шкоди організму.

Крім того, не можна приймати препарат людям, яким видалили щитовидну залозу.

Чим замінити йодид калію

Препарат спеціально роздають тільки в зонах ураження, тому самостійно його не варто купувати, а тим більше приймати!

Найближчим аналогом йодиду калію вважається йодомарин. Його використовують для профілактики накопичення радіоактивного йоду в щитовидній залозі при вдиханні або при попаданні в організм з їжею.

Що пити при радіації та скільки: поради доктора Комаровського

"Перше, що відбувається при радіоактивному зараженні – викид радіоактивного йоду, який вбиває щитовидну залозу. У зв'язку з цим є важливе правило – прийняти в перші години звичайний йод. В цьому випадку щитовидна залоза буде зайнята цим йодом і ми зможемо її вберегти від ураження. Це треба зробити, коли загроза реальна – в перші години після оголошення загрози. Якщо випити препарат в перші дві години, то захист в районі 90%, а якщо за півгодини до - то 100%", - зазначив лікар.

Доктор Комаровський також розповів, який йод та кому треба приймати.

Він нагадав, що в аптеках є препарат, який називається калію йодид. В одній такій таблетці 250 мг – це профілактична доза при радіації.

При загрозі радіоактивного ураження:

будь-яка людина старше 2 років повинна негайно прийняти 125 мг, тобто половину таблетки;

діти до 2 років повинні прийняти 40 мг, а це приблизно 1/6 таблетки.

Чим замінити калію йодид? В цьому випадку Комаровський рекомендує використовувати звичайний розчин 5-% йоду:

Якщо людина старше 14 років, то необхідно випити 40 крапель 5-% йоду, який бажано накапати в тепле молоко або воду і випити за один раз. Дітям від 5 до 14 років – доза 20 крапель. Дітям молодше 5-ти років цей йод всередину приймати не можна. В цьому випадку йод можна нанести на шкіру – "йодна сіточка".

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