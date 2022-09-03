Радіоактивний пил буде осідати на всіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна та двері.

В МОЗ України випустили рекомендації щодо того, що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків ядерної катастрофи.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

МОЗ України застерігає, що, попри міжнародний нагляд за роботою ЗАЕС, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, в тому числі й пов'язаних з поширенням радіації.

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Радіоактивний пил буде осідати на всіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна і двері. Після цього не підходьте до них близько. Не користуйтеся зовнішніми системами вентиляції або обігріву, зменште можливість потрапляння повітря з вулиці.

Засоби гігієни: мило, шампунь

Після того, як ви зайдете в приміщення, слід змити весь пил та бруд, тому кращим буде прийняти душ. В разі відсутності такої можливості вимийте руки, обличчя, відкриті ділянки шкіри. Намагайтеся не терти шкіру, щоб не пошкодити її та запобігти потраплянню радіоактивних речовин в рану.

Пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття

Після того, як ви змиєте з себе пил, слід переодягнутися в чистий одяг, а брудний одяг прибрати в пластикові пакети (найкраще – герметичні) і покласти якомога далі від людей або домашніх тварин.

Їжа і вода

Слід заздалегідь подбати про запаси їжі та води. Найкраще буде зберігати такі запаси в герметичних контейнерах. Пляшкова вода вважається придатною для споживання. Важливо, що кип'ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин. Однак водопровідну воду можна використовувати для миття, але не для споживання.

Лікарські засоби

Подбайте про запас ліків, які можуть знадобитися вам за станом здоров'я.

Йодид калію слід вживати тільки, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади або ДСНС. Приймати йодид калію "для профілактики" без потреби – неприпустимо. Це може зашкодити вашому здоров'ю.

Засоби зв'язку

Влада буде сповіщати про ситуацію і давати вказівки, які потрібно виконувати, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач, який може працювати від батарейок в разі аварії на електромережах. Отримуйте інформацію тільки з офіційних джерел.

Також слід зібрати документи, адже вони можуть бути необхідні в разі евакуації.

Захистити себе від впливу радіації можна тільки при дотриманні трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацією і виконувати вказівки органів влади.

Ризик ядерної катастрофи:

За інформацією НАЕК "Енергоатом", російські окупанти готуються до провокації на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Зокрема, вони завезли 10 хімічних лабораторій в Мелітополь і планують рятувати своїх офіцерів і генералів у разі радіаційних викидів на ЗАЕС.

26 серпня МОЗ заявило про те, що Україна забезпечить населення препаратами захисту від радіації.

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