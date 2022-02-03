Ситуація у регіоні погіршується. Понад 700 пацієнтів потребують кисневої підтримки.

Донецька область з понеділка, 7 лютого, може перейти до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

"Донецька область зараз знаходиться в "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. Проте вже з понеділка, 7 лютого, регіон може перейти в "червону зону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ліжка завантажені на 30% від усіх виділених.

"Відбуваються певні зміни: перепрофілювання дорослих ліжок на дитячі. На сьогодні у стаціонарах, які надають допомогу дітям з COVID-19, перебувають 198 дітей. Загалом у стаціонарах зараз 1017 осіб з діагнозом COVID-19 і 179 - з підозрою на цю хворобу", - зазначили в ОДА.

Повідомляється, що на апаратах штучної вентиляції легень перебуває 21 особа, кисневої підтримки потребують 717 осіб.

Читайте такожКраїни Європи скасовують карантинні обмеження попри високу захворюваністьЯк повідомляв УНІАН, в Україні за добу, 2 лютого, виявлено 39 тис. 620 хворих на COVID-19, зокрема захворіли 4 тис. 446 дітей.

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