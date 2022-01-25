Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 27 січня Рівненська область переходить до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - повідомив Немчінов.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 24 січня Держкомісія з ТЕБ і НС встановила "червоний" рівень епідемічної небезпеки на Івано-Франківщині.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, на межі потрапляння до "червоної" зони, окрім Рівненської перебуває Чернівецька область.

Вас також можуть зацікавити новини: