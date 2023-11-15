Кожна третя людина, якій зараз 25 років або більше, протягом свого життя матиме на інсульт.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні почастішали випадки інсультів у молодших людей, також зросла й кількість інсультів серед усіх українців. Про це в ефірі телемарафону повідомив лікар-невролог, національний експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я з інсульту Юрій Фломін.

За його словами, згідно з оцінками науковців, кожна третя людина, якій зараз 25 років або більше, протягом свого життя матиме на інсульт.

"Стреси впливають на ризик виникнення інсультів… Але набагато гіршим і тяжчим є наслідок того, що людина через стрес забуває про те, що їй загрожує інфаркт, інсульт та інші проблеми. Тобто вона забуває відвідати лікаря, забуває, що треба виміряти тиск та підтримувати його в нормальних межах, забуває приймати лікування тощо…", - сказав лікар.

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Фломін зауважив, що основна причина інсультів - це підвищений тиск. Експерт також підкреслив, що більшість людей про те, що вони перебувають у групі ризику, не знають або ігнорують це.

Зокрема, серед 12-13 млн українців із підвищеним тиском лише близько 15% приймають належне лікування та підтримують нормальний рівень тиску.

Що відіграє вирішальну роль в управлінні артеріальним тиском

Раніше медики розповіли, скорочення споживання якого продукту допоможе знизити кров'яний тиск навіть у людей, які приймають ліки від гіпертонії. Йдеться про звичайну сіль.

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