Високий кров'яний тиск є провідною причиною захворюваності та смертності у світі.

Дослідження показало, що зменшення споживання натрію може значно знизити кров'яний тиск навіть у людей, які приймають ліки від гіпертонії.

Як пише Scitechdaily, зменшивши споживання солі приблизно на одну чайну ложку на день, учасники відчули помітне зниження систолічного артеріального тиску, що підкреслює вирішальну роль дієти в управлінні артеріальним тиском.

"Ми виявили, що 70-75% всіх людей, незалежно від того, приймають вони вже ліки від артеріального тиску чи ні, швидше за все, побачать зниження свого кров'яного тиску, якщо знизять вміст натрію в раціоні", - сказав співкерівник дослідження Норріна Аллен.

Відео дня

Це дослідження було одним з найбільш обширних з вивчення впливу солі на кров'яний тиск у людей з гіпертонією, в тому числі у тих, хто приймає ліки. До цього, вчені ще не з'ясовували чи зможуть люди, які приймають ліки від артеріального тиску, ще більше знизити його за рахунок скорочення споживання солі.

За словами Аллен, загальне щоденне споживання натрію повинно бути нижчим за 1500 міліграмів, і це дослідження було розроблено для того, щоб довести доцільність зниження і цієї норми. "Це може бути складно, але зменшення споживання солі в будь-якій кількості буде корисним", - сказала вона.

Високий кров'яний тиск є провідною причиною захворюваності та смертності у світі. "Високий тиск може призвести до серцевої недостатності, інфарктів та інсультів, оскільки він чинить додатковий тиск на артерії. Це впливає на здатність серця ефективно працювати і перекачувати кров", - пояснила Аллен.

Дослідники підкреслили, що особливо важливо те, що ефект зниження артеріального тиску за рахунок зниження споживання солі був досягнутий швидко і безпечно протягом одного тижня.

Кров'яний тиск

Лікарям вже давно відомо, як недобре часом себе почувають люди з високим артеріальним тиском. Вони відзначають, що високий артеріальний тиск можна знизити, дотримуючись принципів здорового харчування. Так, наприклад, британський лікар назвав чотири помаранчевих продукти для зниження кров'яного тиску.

Вас також можуть зацікавити новини: