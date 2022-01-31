Разом з тим, темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні значно знизились.

За минулу добу, 30 січня, коронавірус в Україні зафіксували у 22 026 осіб, зокрема, серед них 2 865 дітей та 337 медичних працівників.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Одужали 4 346 людей, а 78 — померли від ускладнень COVID-19. З підозрою або підтвердженим діагнозом за добу госпіталізували 2 322 людини.

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Добовий показник захворюваності традиційно знизився на вихідних, але залишається високому рівні.

Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували у Львівській (2 934), Хмельницькій (2 092) та Житомирській (1 576) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили понад 4 мільйони випадків COVID-19. З них 100 203 людини померли від ускладнень захворювання, а понад 3,6 мільйона — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії за 30 січня зробили 64 072 тести на коронавірус: методом ПЛР — 36 354, методом ІФА — 2 756. Також зробили 24 962 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 18 мільйонів ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні на вихідних падають. Зокрема, 30 січня щеплення отримали всього 20 983 мешканці країни. 6 524 з них отримали першу дозу, а 7 653 – другу. Тим часом 98 людей отримали додаткову дозу, а 6 708 зробили бустер.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 15 324 675 мешканців України. 15 324 673 з них отримали першу дозу, а 14 619 487 – 2 дози. Тим часом додаткову дозу зробили 16 695 людей, а бустерну дозу – 339 726 українців.

Загалом в країні провели 30 300 581 COVID-щеплення.

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