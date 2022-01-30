Жертвами COVID-19 за добу стали майже 100 осіб.

У суботу, 29 січня, коронавірус в Україні діагностували у 24 508 осіб, зокрема, у 3 378 дітей та 444 медиків.

За добу від COVID-19 вилікувалися 3 145 осіб, жертвами вірусу стали 94 особи, а потрапили до лікарень 3 692 захворілих, повідомив Telegram-канал МОЗ України.

Коронавірус в Україні – статистика станом на 30 січня:

Захворіли 4 042 469 осіб;

Одужали 3 618 402 особи;

Померли 100 125 захворілих;

Усього зроблено 18 009 334 ПЛР-тестів.

Нагадаємо, коронавірус в Україні 28 січня діагностовано у 37 351 особи – це найвищий показник в нашій країні з початку пандемії (стартувала у березні 2020 року). У той же день жертвами COVID-19 стали 149 пацієнтів, одужали – 7 163 людини, а госпіталізували 3 340 осіб.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.