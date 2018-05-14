Масштабна аварія у Львові: зіткнулися 7 автомобілів (фото, відео)

Правоохоронці з'ясовують обставини події, а також кількість постраждалих.

У Львові сталася ДТП за участю семи автомобілів.

Про це повідомили в прес-службі поліції Львівської області на своїй сторінці в Facebook.

"Дорожньо-транспорна пригода сталась сьогодні, 14 травня, близько 11.00 на вулиці Богданівській у Львові. Зіткнулись одразу сім автомобілів – мікроавтобус «Мерседес Спринтер», «Пежо», ВАЗ-2101, вантажівка «Додж», ВАЗ-2104, «Тойота» та ВАЗ-2109. Внаслідок зіткнення травмований та доставлений у лікарню водій «дев’ятки» - лікарі встановлюють йому діагноз", - сказано в повідомленні.

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На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують обставини події, особи водіїв, а також кількість постраждалих.

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