На Харківщині вантажівка в'їхала у газопровід: люди вже понад добу без "блакитного палива"
11:25, 14 травня 2018Інциденти
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Відновити газопостачання абонентам, які внаслідок аварії на Харківщині залишилися без газу, планують 14 травня.
На Харківщині вантажівка пошкодила газопровід / фото УНІАН
Автомобіль "КАМАЗ" наїхав на опору наземного газопроводу низького тиску в с.Нагорне (Зачепилівський р-н Харківської обл.).
Про це повідомили в оперативному зведенні Харківської облдержадміністрації.
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В результаті ДТП пошкоджено 200 м газопроводу, діаметр труби - 150 мм.
Як зазначається у зведенні, 180 абонентів в селі залишилися без газопостачання. Протягом 13 травня тривали ремонтні роботи – заміна пошкодженої труби і відновлення опори. Завершення ремонтних робіт і поновлення газопостачання заплановано на 14 травня.
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