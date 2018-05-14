На Харківщині вантажівка в'їхала у газопровід: люди вже понад добу без "блакитного палива"

11:25, 14 травня 2018
Інциденти
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На Харківщині вантажівка пошкодила газопровід / фото УНІАН

Про це повідомили в оперативному зведенні Харківської облдержадміністрації.

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В результаті ДТП пошкоджено 200 м газопроводу, діаметр труби - 150 мм.

Як зазначається у зведенні, 180 абонентів в селі залишилися без газопостачання. Протягом 13 травня тривали ремонтні роботи – заміна пошкодженої труби і відновлення опори. Завершення ремонтних робіт і поновлення газопостачання заплановано на 14 травня.

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Теги: #газопровід#ДТП на Харківщині