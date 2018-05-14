На Харківщині вантажівка в'їхала у газопровід: люди вже понад добу без "блакитного палива"

Відновити газопостачання абонентам, які внаслідок аварії на Харківщині залишилися без газу, планують 14 травня.

Автомобіль "КАМАЗ" наїхав на опору наземного газопроводу низького тиску в с.Нагорне (Зачепилівський р-н Харківської обл.). Про це повідомили в оперативному зведенні Харківської облдержадміністрації. Читайте такожСтихія у Харкові: сильний вітер повалив дерево на проспект (фото) В результаті ДТП пошкоджено 200 м газопроводу, діаметр труби - 150 мм. Як зазначається у зведенні, 180 абонентів в селі залишилися без газопостачання. Протягом 13 травня тривали ремонтні роботи – заміна пошкодженої труби і відновлення опори. Завершення ремонтних робіт і поновлення газопостачання заплановано на 14 травня.

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