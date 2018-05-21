Вибух гранати на Івано-Франківщині розслідують як замах на умисне вбивство

Дев’ятьох постраждалих доставлено до медичного закладу із осколковими пораненнями. Одного з них прооперовано.

Поліція розслідує вибух гранати біля сільського кафе на Івано-Франківщині, внаслідок чого постраждали 9 осіб, як замах на умисне вбивство.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

Згідно з повідомленням, подія трапилася вчора близько 20:00 у с. Лісна Тарновиця.

«Уродженець Донеччини, перебуваючи у вказаному селі, поконфліктував із двома чоловіками, відвідувачами закладу. У подальшому, перебуваючи у нетверезому стані, маючи намір позбавити їх життя, чоловік приніс у кишені гранату «Ф-1» та кинув її на землю поблизу входу до кафе. Внаслідок вибуху постраждало 9 осіб, їх доставлено до медичного закладу із осколковими пораненнями. Одного з них прооперовано», - йдеться у повідомленні.

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Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.15 (замах на злочин) та ч.2 (п.1, 2) ст. 115 (умисне вбивство) ККУ та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проводяться слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 20 травня у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області сержант Збройних сил України під час побутового конфлікту з місцевими жителями кинув у їхній бік ручну осколкову гранату, внаслідок чого 9 осіб дістали поранення. Військовий на момент конфлікту перебував у відпустці.