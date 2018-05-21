На Івано-Франківщині військовий кинув у натовп гранату: дев'ять поранених

У військового стався конфлікт із місцевими жителями.

У неділю, 20 травня, в селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області український військовий, який знаходиться у відпустці, кинув у натовп людей гранату.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про те, що в результаті інциденту постраждало дев'ять осіб.

Повідомляється, що у військового стався конфлікт із місцевими жителями.

Також цю інформацію підтвердив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін в Facebook.

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"Сьогодні ввечері в селі на Івано-Франківщині сталося лихо. На вулиці поблизу місцевого кафе після побутового конфлікту чоловік, 1993 р.н., під час конфлікту з жителями кинув у їх бік ручну осколкову гранату", - йдеться в повідомленні.

У результаті вибуху дев‘ять осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості. Зараз вони отримують медичну допомогу.

Підозрюваний затриманий.