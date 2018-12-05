На Хмельниччині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою (фото)
12:25, 05 грудня 2018Інциденти
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Наразі остаточна кількість потерпілих і ступінь важкості отриманих ними травм встановлюється.
Аварія сталася вранці 5 грудня / фото hm.npu.gov.ua
У Хмельницькій області поблизу села Прибузьке вранці 5 грудня рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою.
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Про це повідомляє прес-слежба поліція області. У поліції попередньо повідомили, що 49-річний водій автобуса "Кам’янець-Подільський — Стара Синява" не впорався з керуванням та врізався у припарковану вантажівку "Газель 3302".
За попередньою інформацією, 6 пасажирів рейсового автобусу отримали травми. Їх доправили в лікарню для надання необхідної медичної допомоги.
Наразі остаточну кількість потерпілих і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень уточнюють.
Як повідомляв УНІАН, 30 листопада на Чернігівщині мікроавтобус з дітьми зачепив вантажівку і в'їхав в електроопору.
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