На Хмельниччині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою (фото)

Наразі остаточна кількість потерпілих і ступінь важкості отриманих ними травм встановлюється.

У Хмельницькій області поблизу села Прибузьке вранці 5 грудня рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою.

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Про це повідомляє прес-слежба поліція області. У поліції попередньо повідомили, що 49-річний водій автобуса "Кам’янець-Подільський — Стара Синява" не впорався з керуванням та врізався у припарковану вантажівку "Газель 3302".

За попередньою інформацією, 6 пасажирів рейсового автобусу отримали травми. Їх доправили в лікарню для надання необхідної медичної допомоги.

Наразі остаточну кількість потерпілих і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень уточнюють.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада на Чернігівщині мікроавтобус з дітьми зачепив вантажівку і в'їхав в електроопору.