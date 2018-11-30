На Чернігівщині мікроавтобус з дітьми зачепив вантажівку і в'їхав в електроопору

Дорослі та 12 дітей не постраждали, двоє школярів отримали травми голови, обійшлося без госпіталізації.

На Чернігівщині поліція розслідує обставини ДТП за участі мікроавтобуса, що перевозив дітей.

Про це повідомили у секторі комунікацій ГУ НП в області.

Згідно з повідомленням, сьогодні у Количівці Чернігівського району вантажівка з причепом дотично зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом, який перевозив 14 дітей віком 10-12 років та четверо дорослих.

Водій вантажівки намагався уникнути зіткнення з попутними автомобілями, які пригальмували при в’їзді в село. Для цього він виїхав на зустрічну смугу, якою рухався мікроавтобус Mercedes Sprinter. Водій мікроавтобуса, у свою чергу, з’їхав на праве узбіччя, де відбулося дотичне зіткнення транспортних засобів. Після цього мікроавтобус зіткнувся з електроопорою.

Читайте такожНа Луганщині вантажівка протаранила три легковики, є загиблі та постраждалі (фото)

Дорослі та 12 дітей не постраждали, двоє школярів отримали травми голови, водночас, їх не госпіталізовано. Водії тверезі.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) - карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування.