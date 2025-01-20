Їм загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Затримали колишніх командирів - двох генералів та полковника, через недбалість яких ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, колишні командири оперативно-тактичного угруповання "Харків", 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади своїм недбалим ставленням до військової служби дозволили військам Російської Федерації захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району.

Також дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

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Встановлено, що бригадний генерал визначив позиції оборони для 125 обр ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції. Також командир зробив низку інших помилок, у тому числі не повною мірою уточнив напрямки головних ударів противника, недостатньо контролював організацію підготовки та ведення оборонних дій. Він не здійснив своєчасно маневр силами та засобами угруповання, не організував підтримку підрозділів бригади артилерією та повітряними силами.

За даними ДБР, колишній командир 125 окремої бригади тероборони, генерал-лейтенант, також недооцінив можливості противника щодо відновлення наступу у районі оборони бригади, неадекватно реагував на нарощення ворогом бойових потенціалів та загроз.

Зокрема він не забезпечив облаштування позицій бойової охорони, не вживав заходів щодо укомплектування бригади, визначав завищені бойові завдання батальйонам та, не провівши оперативно-тактичні розрахунки, не організував належного обладнання опорних пунктів, інженерних загороджень тощо.

Крім того, колишній комбриг, маючи інформацію про підготовку наступальних дій противника не довів її до підлеглих, не забезпечив максимальну мобілізацію та присутність всього особового складу бригади, у тому числі офіцерів на своїх позиціях. Вже під час бою він не організував належну вогневу підтримку підрозділів бригади артилерією; не забезпечив дієвого застосування резервів бригади, взаємодію бригади з іншими підрозділами та не знав дійсного стану на полі бою.

Колишній командир 415 батальйону 23 омбр своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне Липці та Слобожанське, що знаходились у батальйонному рубежі оборони, не визначив, які об’єкти включити в опорні пункти і як підготувати їх до захисту, способи протидії підземно-мінній боротьбі противника, місця обладнання сховищ та складів.

Згідно з повідомленням, під час відбиття наступу противника він не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій.

Через ці порушення противник, розвиваючи успіх, заволодів позиціями підрозділів першого та другого ешелону батальйонів, що призвело до втрати особового складу, проникнення противником в смугу оборони на відстань до 10 км в глибину та втрати контролю над частиною території вздовж державного кордону України.

Після доставки затриманих до Києва їм буде повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).

Колишньому командиру 415 осб буде додатково повідомлено про підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Планується звернутися до суду із клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, інформує ДБР.

Водночас за інформацією джерел УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

Провал оборонної операції на Харківщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 травня 2024 р. російські окупанти здійснили прорив лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники розпочали новий контрнаступ на Харківщину. Українське військове командування інформувало про важкі бої.

Тоді видання CNN писало, що атака РФ на Харківщину розкрила слабкі місця України. За словами експертів, такий наступ відбувся, щоб змусити українські сили повернути від Донецької до Харківської області.

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