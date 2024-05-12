Експерти зазначають, що Росія використовує дефіцит озброєння та живої сили ЗСУ для досягнення своїх загарбницьких цілей.

Для України травень виявився найжорстокішим місяцем. Росія розгортає наступ на Харківщині. Місто Вовчанськ, звільнене від російської окупації понад 18 місяців тому, прокинулося від інтенсивного обстрілу та бомбардування з повітря.

Як йдеться у матеріалі CNN, Україна заявляє, що спроби Росії просунутися до міста були зірвані. У п’ятницю росіяни атакували 60-кілометрову ділянку кордону, заявивши про окупацію кількох сіл у так званій "сірій зоні". Станом на суботу виявилося, що росіяни утримують кілька українських прикордонних сіл, а в районі Вовчанська тривають інтенсивні бомбардування з повітря.

Україна оголює проблеми

"Транскордонна атака є ще одним прикладом того, що цього року в українців щось відбувається не так. Їхні сили невеликі, з набагато меншою артилерією, ніж у росіян, вкрай вразливою протиповітряною обороною і, перш за все, бракує солдатів. Їхнє становище погіршилося сухою погодою, яка дозволила російським механізованим підрозділам пересуватися легше", - пише видання. Відео дня

За оцінками української розвідки, незважаючи на величезні втрати з початку повномасштабного вторгнення, Росія зараз зосередила понад півмільйона осіб в Україні або на її кордонах. Штурм північного кордону відбувся після створення нового російського військового угруповання під назвою "Північ". Джордж Баррос з Інституту вивчення війни у ​​Вашингтоні сказав, що це оперативно важлива група.

"Росія прагнула сформувати 60 000-100 000 військових для своєї групи, щоб атакувати Харків, і ми оцінюємо, що їх блзько 50 000", – каже Баррос.

Саме з цієї нової групи підрозділи бронепіхоти намагалися перетнути кордон. Наявні дані свідчать про те, що атака була очікуваною, а росіяни зазнали значних втрат. Якщо приєднається більше елітних підрозділів, амбіції Росії можуть зрости.

Як повідомив представник українського спецназу, "це лише початок, у росіян є плацдарм для подальшого наступу".

Колишній український офіцер, який пише про війну у блозі Frontelligence, каже, що "дефіцит живої сили змушує Україну уникати постійного розгортання великих підрозділів уздовж кордону з повністю укомплектованою та готовою до негайного застосування артилерією". Він очікує, що Росія розгорне більше підрозділів, щоб проникнути в додаткові прикордонні райони або зміцнити початкові успіхи.

Кілька аналітиків очікують, що росіяни розширять атаки на кордоні на захід до Сумської області, куди вже кілька місяців проводяться рейди російського спецназу.

Угруповання "Північ" не могло атакувати і захопити місто розміром з Харків, але, мабуть, у нього нема такої мети. Баррос каже, що атака відбулася, щоб змусити українські сили повернути від Донецької до Харківської області. Росіяни прагнуть "розрідити українські сили вздовж лінії фронту і створити можливості, зокрема в Донецькій області, що є головною оперативною метою Росії на 2024 рік".

Сплеск штурмів

Те, що відбувається в Харкові, не поодиноке. Цього тижня українські військові визнали сплеск бойових дій. Росіяни мають живу силу, щоб розтягнути українську оборону. Це змушує Київ здогадуватися, де і коли зосередиться очікуваний наступ на початку літа.

"Збільшення темпів атак загострює дві критичні вразливості України: недостатню кількість живої сили та розріджену протиповітряну оборону. Росія поспішно використовує обидва, прагнучи досягти успіху на місці, перш ніж доставлять нову західну допомогу. Це принаймні кілька тижнів", - пише видання.

"Жива сила залишається основною проблемою, і Україна працює над відновленням своїх існуючих деградованих бригад, а також близько 10 нових маневрених бригад", – каже Баррос.

Росія мобілізувала близько 300 000 осіб. Натомість закон про мобілізацію розглядався у Раді довгими місяцями. Чисельна перевага різко погіршила позиції ЗСУ на лінії фронту, надаючи російським командирам дедалі більше можливостей для пошуку слабких сторін.

Західні аналітики вважають, що, наприклад, у Часовому Яру росіяни можуть мати чисельну перевагу 10:1. Натомість українці страждаютьвід хронічного дисбалансу снарядів і повної відсутності повітряного прикриття. Цього тижня один український військовий блогер підрахував, що тільки на напрямку Часів Яр діяли підрозділи 15 російських мотострілецьких бригад.

Якщо Уркїана втратить висоти навколо Часового Яру, під загрозою опиниться важливий ланцюжок промислових містечок: Слов'янськ, Краматорськ та Костянтинівка.

На північний схід від Часового Яру солдат на ім’я Станіслав заявив журналістам, що після місяця "дуже активних бойових дій" росіяни "просуваються з напрямку Кремінної, де вони накопичують великі резерви".

"Величезна кількість російської піхоти атакує вдень і вночі, великими і малими групами", - сказав солдат.

Росія використовує свій повітряний простір для ударів по Харківській області, підкреслюючи нагальну потребу для України отримати більше засобів ППО великої дальності та дозволити українцям використовувати їх для перехоплення російських літаків.

Втрати України ускладнюються відсутністю підготовлених оборонних позицій за лінією фронту. У Красногорівці, наприклад, українські підрозділи могли місяцями використовувати як оборонні позиції житлові будинки та цегельний завод. Поступово їх було знищено – один російський військовий блогер заявив, що артилерійський вогонь поховав їх "під уламками власних укриттів".

Президент Зеленський сам об’їздив частину нових укріплень. Але їх надто мало і надто пізно в критичних районах, особливо в Донецьку. Цього тижня Зеленський заявив, що "ми зможемо зупинити росіян на сході", коли надійде допомога. Але він визнав, що ситуація там справді складна" і стверджував, що допомога, яка надійшла вже, "не у таких обсягах, за які проголосували".

"Нам потрібно, щоб все було швидше", - додав він.

Кожен день, коли цього не відбувається, росіяни йдуть вперед, а українці втрачають солдатів, яких не можуть дозволити собі втратити. Баррос каже, що росіяни були готові до перерви у військовій допомозі.

"Нещодавні досягнення Росії, які ми бачимо зараз, не просто опортуністичні. Росіяни готувалися до цього і зараз цим користуються. Україні, можливо, доведеться приймати складні рішення через повільність дій США та дилему, яка зараз виникає", - сказав він.

Експерт зазначив, що можливі тимчасові територіальні втрати або "прийняття того, що частина втраченої території може не повернутися".

Ситуація на Харківщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наразі у Харківській області тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

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