Одна людина опинилася заблокованою і була звільнена через дві години.

Автобус Flixbus, що прямував із данського Копенгагена до австрійського Відня, з'їхав із траси A19 біля німецького Ребеля і опинився в кюветі. На борту перебували 54 пасажири, включно з громадянами України, пише NDR.

Поліцейські розповіли, що 31 людина дістала травми, з них 25 - легкі, а ще шестеро - важкі. Одна людина опинилася заблокованою і була звільнена через дві години. Її доправили на вертольоті швидкої допомоги до берлінської лікарні.

Зазначається, що збитки від цієї ДТП попередньо оцінюють у півмільйона євро. Протягом кількох годин рух у напрямку Берліна було повністю заблоковано.

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У виданні поділилися, що на місці ДТП працювали рятувальники, вертольоти і поліція. Автобус підняли за допомогою двох кранів. Причини події з'ясовують.

Журналісти зазначили, що серед пасажирів були громадяни 23 різних країн, зокрема Німеччини, Швеції, Данії, Польщі, України, Франції, Сирії, Китаю, Австралії, Болгарії, Чехії, Румунії, Туреччини, Індії, Грузії, Бангладеш, Італії, Мексики, Канади та Японії.

У Франції з'їхав у кювет автобус з українськими дітьми - деталі ДТП

Нагадаємо, що в червні у Франції сталася дорожньо-транспортна пригода за участю українського автобуса. Унаслідок ДТП є загиблі та поранені. Зазначається, що в автобусі перебували українські діти, які поверталися з навчального обміну у французькому ліцеї в регіоні Бретань.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що загинули четверо дорослих, троє з них - українці. Ще двоє людей перебували у важкому стані. Решта дітей дістали середні та легкі поранення.

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