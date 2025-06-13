Автобус втратив керування по дорозі до Парижа.

Українські діти, які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду у Франції, поверталися з навчального обміну у французькому ліцеї в регіоні Бретань.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. Згідно з останніми даними, загинули четверо дорослих, троє з них - українці. Ще двоє людей знаходяться у важкому стані, за їхні життя борються медики. Решта дітей має середні та легкі поранення.

Українські дипломати та консули підтримують зв’язок із родинами постраждалих та представниками французьких органів влади та служб. Зеленський подякував країні за масштабне залучення рятувальних служб - за його словами, над госпіталізацією дітей працювали понад 50 аварійних бригад:

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"Мої співчуття всім родинам постраждалих. Ми всі молимося за збереження життів та якнайшвидше одужання поранених дітей".

Смертельна ДПТ у Франції

Раніше українське Міністерство закордонних справ повідомило про смертельну аварію на автомагістралі А81 біля міста Ле-Ман.

Автобус з українською реєстрацією перевозив дорослих та дітей з України. Деталей про те, звідки і куди він рухався, не повідомляли.

Тоді було відомо про загибель чотирьох людей, ще щонайменше 30 отримали поранення. 11 з них були у важкому стані.

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