У зіткненні загинули п'ятеро людей.

У середу, 30 липня, у Словенії сталася ДТП, внаслідок якої загинули пʼятеро людей. Усі вони були іноземцями.

Серед жертв – четверо українок. Про це повідомляє словенське видання Delo.si, посилаючись на заяву поліції. Зазначається, що аварія сталася вранці – приблизно о 10:30 за місцевим часом. Інцидент відбувся на автодорозі поблизу поселення Словенські Кониці, яке розташоване орієнтовно за 100 кілометрів на північ від столиці – Любляни.

За даними поліції, водій мікроавтобуса з України перевозив сім осіб, коли через невідповідну швидкість врізався в задню частину вантажівки з причепом. За кермом іншого транспортного засобу, за попередніми даними, був водій з Росії.

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"У зіткненні загинули п'ятеро людей, за попередніми даними, четверо з них – громадяни України. Водій, який спричинив аварію, отримав лише легкі травми, а його пасажирка – більш серйозні", – йдеться у матеріалі.

Водій вантажівки, за попередніми даними, не постраждав.

ДТП в Україні та світі: інші новини

Кілька днів тому у ДТП загинув народний депутат зі Львова від партії "Голос" Ярослав Рущишин, який був секретарем Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

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